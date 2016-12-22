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В МЧС рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в ТЦ в Москве
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В МЧС рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в ТЦ в Москве
Общество, 15:01
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В МЧС рассказали о состоянии шести пострадавших при пожаре в ТЦ в Москве

Один из пострадавших при пожаре в ТЦ «Персей для детей» пожарных находится в тяжелом состоянии, пять — средней тяжести. Об этом заявили в управлении МЧС по Москве, сообщает «РИА Новости».

Как сообщили РБК в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы, экипаж санитарного вертолета Московского авиационного центра эвакуировал с места пожара одного пострадавшего. В данный момент к месту ЧС прибывает второй санитарный вертолет МАЦ для эвакуации еще одного пострадавшего при пожаре. Третий пострадавший с различными травмами был доставлен экипажем санитарного вертолета в больницу, сообщили РБК в МАЦ. На борту его сопровождала авиамедицинская бригада.

При пожаре в ТЦ «Персей для детей» в Москве погиб один человек
Общество

Ранее на сайте столичного управления МЧС сообщалось о трех пострадавших сотрудниках экстренной службы. Подтверждена смерть одного человека.

Пожар в ТЦ «Персей для детей» в Москве. Фоторепортаж Еще 3 фото
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Пожар в ТЦ «Персей для детей» на востоке Москвы вспыхнул днем 4 апреля. Возгорание произошло на шестом этаже здания. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности. Открытое горение ликвидировано. Из здания были эвакуированы 600 человек. В МЧС заявили, что во время последней проверки пожарной безопасности, которая прошла в марте, серьезных нарушений выявлено не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по ст. 109 (причинение смерти по неосторожности) и ст. 293 УК России (халатность).

Теги: Пожар , пострадавшие
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