Венгрия вышлет одного российского дипломата в связи с «делом Скрипаля»

Из Венгрии будет выслан один российский дипломат в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в начале марта. Об этом говорится в сообщении на сайте МИД республики.
Страны Евросоюза, США, Канада и Украина выслали более 100 российских дипломатов. В МИД России пообещали отреагировать на высылку сотрудников российских дипмиссий, в Кремле также заявили, что зарубежные страны ждет зеркальный ответ.
Ранее Великобритания, которая считает Россию причастной к отравлению Скрипалей, выслала 23 российских дипломата. Такое же количество британских дипломатов выслали из России. Министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон заявил, что британские правоохранители выдали ордера на арест «сомнительного российского имущества» в стране.