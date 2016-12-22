Курский вокзал в Москве эвакуировали после анонимного сообщения о бомбе

Более тысячи человек эвакуированы с Курского вокзала из-за анонимного сообщения о якобы заложенной в здании бомбе. Об этом сообщили РБК в дирекции железнодорожных вокзалов РЖД.
«Эвакуация началась в 9:30 из-за анонимного звонка о минировании вокзала. Ожидаем прибытия кинологических служб, представителей силовых органов, которые проверят все помещения. После того как мы удостоверимся в полной безопасности для пассажиров, вокзал откроется снова», — рассказали в дирекции.
В РЖД отметили, что эвакуация не влияет на график движения поездов, так как на всех вокзалах предусмотрена возможность прохода на платформы, минуя здание.
Ранее ТАСС сообщил, что на Курском вокзале по громкой связи была объявлена эвакуация. Также был перекрыт переход между вокзалом и ТЦ «Атриум».
В начале марта с Киевского вокзала были эвакуированы около 200 человек из-за информации об угрозе взрыва.
Начиная с осени 2017 года по России прокатилась волна анонимных звонков с информацией о минировании, которая впоследствии оказывалась ложной. ФСБ России возбудила уголовное дело по ст. 207 УК РФ (телефонный терроризм). В декабре 2017 года замминистра МВД Игорь Зубов заявил, что большинство звонков о минировании поступало из Сирии.