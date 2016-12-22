В Саратовской области пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД

В городе Хвалынске Саратовской области пьяный водитель напал с ножом на инспектора ГИБДД, заявили в межрайонном следственном управлении СК в городе Балаково. Об этом сообщает портал «Регион 68».

По данным следователей, сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Daewoo Nexia, которым управлял пьяный 63-летний пенсионер. Полицейские отстранили мужчину от управления автомобилем и вызвали эвакуатор. Во время погрузки машины пенсионер стал бить по ее кузову, затем подбежал к инспектору и, достав нож, ударил им полицейского со спины в область шеи. Нападавшего нейтрализовал другой сотрудник полиции. Раненого инспектора госпитализировали.

Как сообщает «Версия Саратов» со ссылкой на управление МВД по региону, нападавший доставлен в ОВД Хвалынска. В отношении него возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

В конце января в Саратовской области несколько человек с оружием напали на полицейского, после чего скрылись на автомобиле. На следующий день полиция при содействии Росгвардии задержала четверых из нападавших.