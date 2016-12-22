В Нефтекамске загорелся центральный рынок

Крупный пожар произошел на центральном рынке в Нефтекамске, где загорелось одноэтажное кирпичное здание, сообщает портал ToDay News Ufa со ссылкой на пресс-службу МЧС по Башкортостану.

«По прибытию первого подразделения установлено, что горит кирпичный пристрой размером 15 м на 70 м. Площадь пожара составляет 150 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Источник издания в МЧС уточнил, что погибших и пострадавших нет. По его данным, в тушении были задействованы 13 человек личного состава и пять единиц техники. «В 22:49 пожар локализован. Причину возгорания установят после окончательного тушения пожара дознаватель и эксперты», — уточнил источник.

В конце февраля в дагестанском Кизилюрте произошел пожар на центральном вещевом рынке. Площадь пожара составила около 500 кв. м, никто не пострадал.​