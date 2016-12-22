В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой

В детском саду № 348, расположенном в Ленинском районе Новосибирска, произошло возгорание в электрощитовой, в результате чего из здания были эвакуированы более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что были эвакуированы 45 воспитанников и девять сотрудников детсада. В результате ЧП никто не пострадал. Всех эвакуированных разместили в школе № 212.

«В результате возгорания была повреждена электрощитовая на незначительной площади. В 08:35 (04:35 мск) возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения (огнетушителем)», — говорится в сообщении.