Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,86 57,40 EUR Нал. 71,19 70,44 USD Бирж. 57,57 +0,09 EUR Бирж. 70,66 -0,08 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7365,70 +52,70 MOEX 2263,85 +0,32% RTS 1237,06 +0,24% Brent 67,92 -0,38% DJIA 24033,36 +1,65% Nasdaq 6941,28 +1,04% FTSE 7030,46 -0,37%
В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой
Лента новостей
В подмосковном Подольске загорелся мебельный склад 07:50, Общество Авен признал неприятной ситуацию вокруг Магомедовых 07:20, Общество В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой 07:18, Общество Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года 07:07, Финансы СМИ узнали имя стрелявшей на территории штаб-квартиры YouTube в США 06:36, Общество Семья из четырех британцев погибла в ДТП во Флориде 05:58, Общество Во всех школах Петропавловска-Камчатского отменили занятия из-за циклона 05:30, Общество Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотосессии в Анкаре 04:58, Политика Сыгравшая «Чудо-женщину» актриса получила звезду на Аллее славы Голливуда 04:13, Общество Компания Троценко купила аэропорт Ставрополя 04:08, Бизнес США пригрозили установить тарифы на 1300 товаров из Китая 03:48, Экономика Генерал США ответил на слова Трампа о скором выходе войск из Сирии 03:33, Политика Миллер заявил о предстоящем снижении транзита газа через Украину в 10 раз 02:58, Бизнес Госдеп предложил России заменить высланных из США дипломатов 02:26, Политика МВД Черногории задержало экс-менеджера Российской федерации баскетбола 01:39, Общество Трейдеры предупредили Медведева об угрозе банкротства независимых АЗС 01:38, Бизнес Эксперты Кудрина обнаружили источник рисков на выборах 01:33, Политика Стрельба в штаб-квартире YouTube в Калифорнии. Фоторепортаж 01:18, Фотогалерея  Бастующие работники порта в Батуми блокировали путь для прохода судов 01:18, Общество Посольство России попросило Британию выдать визу племяннице Скрипаля 00:49, Политика Открывшая стрельбу в штаб-квартире YouTube покончила с собой 00:48, Общество Google прокомментировал стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии 00:28, Общество Появилось видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии 00:09, Общество Facebook удалил связанные с российской «фабрикой троллей» посты и группы 00:07, Политика АКРА усомнилось в возможности ускорения экономики за счет инвестиций 00:03, Экономика Альфа-банк спрогнозировал торможение роста зарплат с лета 00:03, Экономика «Бавария» одержала победу над «Севильей» 03 апр, 23:45, Спорт Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 03 апр, 23:42, РБК и Билайн
В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой
Общество, 07:18
0
В новосибирском детском саду провели эвакуацию из-за замыкания в щитовой

В детском саду № 348, расположенном в Ленинском районе Новосибирска, произошло возгорание в электрощитовой, в результате чего из здания были эвакуированы более 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС России.

В ведомстве уточнили, что были эвакуированы 45 воспитанников и девять сотрудников детсада. В результате ЧП никто не пострадал. Всех эвакуированных разместили в школе № 212. 

В Москве из-за короткого замыкания эвакуировали школу
Общество

«В результате возгорания была повреждена электрощитовая на незначительной площади. В 08:35 (04:35 мск) возгорание было ликвидировано первичными средствами пожаротушения (огнетушителем)», — говорится в сообщении. 

Теги: замыкание , детский сад , Новосибирск , МЧС , эвакуация
Главное
Кредитование малого и среднего бизнеса выросло впервые с 2013 года Финансы
Материалы по теме
В Москве из-за короткого замыкания эвакуировали школу Общество
К пожару на ТЭЦ в Новосибирске привело замыкание Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.