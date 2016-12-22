В Москве из-за короткого замыкания эвакуировали школу

На юго-западе Москвы днем из школы №1100 вывели учеников и педагогов после короткого замыкания. Об этом сообщили РБК в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

«В 15:32 был получен вызов, сработала сигнализация, спасатели прибыли на место. В подвале школы в электрощитке произошло короткое замыкание. Администрация школы до прибытия наших сотрудников приняла решение вывести детей на улицу», — сказал сотрудник ведомства. По его словам, из-за короткого замыкания горения не последовало, в результате произошедшего пострадавших нет.

Источник «РИА Новости» в экстренных службах сообщил, что всего из школы были выведены около 500 человек.

15 января эвакуировали одно из общежитий МГУ. МЧС сообщило, что в здании произошло короткое замыкание неисправного электроприбора без последующего горения. Информация о пострадавших не поступала.



