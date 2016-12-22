Эрдоган «увел» девушку у Путина во время фотосъемки в Анкаре

Во время официального визита президента России Владимира Путина в Турцию произошел необычный случай. У Дворца турецкого лидера проходила памятная фотосъемка, в которой приняли участия президенты и представители обеих стран, сообщает телеканал "Звезда".

Во время фотографирования участники встречи выстроились в шеренгу. Эрдоган лично руководил построением. В один момент он заметил, что рядом с ним находятся одни мужчины, а около Путина стоят три женщины. Тогда президент Турции попросил одну из женщин перейти на его сторону. В итоге одна из участниц встречи перешла на сторону Эрдогана и встала по павую руку от него.