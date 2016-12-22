Google прокомментировал стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Руководство американской корпорации Google прокомментировало информацию о стрельбе на территории штаб-квартиры ​видеохостинга YouTube в Сан-Бруно, штат Калифорния. Заявление компании опубликовано в микроблоге в Twitter.

«Ситуация с YouTube, мы координируем действия с властями и будем предоставлять официальную информацию от Google и YouTube здесь, как только она станет доступна», — говорится в сообщении.

Стрельба на территории штаб-квартиры YouTube произошла 3 апреля. Причины инцидента пока неизвестны. Телеканал CBS, ссылаясь на данные переговоров сотрудников полиции, сообщил о том, что в результате стрельбы есть пострадавшие. Они были госпитализированы.

Сразу после стрельбы в Сети начали появляться видеозаписи с места происшествия. На одном из них видно, как сотрудники полиции выводят из здания штаб-квартиры около 20 человек с поднятыми над головой руками.

Видеохостинговая компания YouTube, предоставляющая пользователям услуги хранения, доставки и показа видео, в ноябре 2006 года была куплена корпорацией Google за $1,65 млрд.