Появилось видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Журналистка Нурия Пьера опубликовала видеозапись с территории штаб-квартиры YouTube в Калифорнии, где произошла стрельба. Пьера разместила видео в своем микроблоге в Twitter.
На кадрах видно, что у входа в здание находятся несколько полицейских машин. При этом сотрудники правоохранительных органов выводят около 20 человек из штаб-квартиры. Все выходящие из здания держат руки поднятыми над головой.
На другой видеозаписи, которую опубликовал телеканал Sky News, видно, что на место происшествия стягиваются машины скорой помощи, а также пожарные и полицейские. Всех выведенных из здания людей полиция держит у припаркованного неподалеку от штаб-квартиры грузовика.
Стрельба возле штаб-квартиры YouTube в Калифорнии произошла 3 апреля. Причины произошедшего пока неизвестны. Телеканал CBS со ссылкой на данные переговоров полицейских сообщил о том, что в результате инцидента есть пострадавшие, которые отправлены в больницу.