Google прокомментировал стрельбу в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Появилось видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Facebook удалил связанные с российской «фабрикой троллей» посты и группы

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На территории штаб-квартиры YouTube в США произошла стрельба

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