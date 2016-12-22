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Появилось видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
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Появилось видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии
Общество, 00:09
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Появилось видео с места стрельбы в штаб-квартире YouTube в Калифорнии

Журналистка Нурия Пьера опубликовала видеозапись с территории штаб-квартиры YouTube в Калифорнии, где произошла стрельба. Пьера разместила видео в своем микроблоге в Twitter.

На кадрах видно, что у входа в здание находятся несколько полицейских машин. При этом сотрудники правоохранительных органов выводят около 20 человек из штаб-квартиры. Все выходящие из здания держат руки поднятыми над головой.

На территории штаб-квартиры YouTube в США произошла стрельба
Общество

На другой видеозаписи, которую опубликовал телеканал Sky News, видно, что на место происшествия стягиваются машины скорой помощи, а также пожарные и полицейские. Всех выведенных из здания людей полиция держит у припаркованного неподалеку от штаб-квартиры грузовика.

Стрельба возле штаб-квартиры YouTube в Калифорнии произошла 3 апреля. Причины произошедшего пока неизвестны. Телеканал CBS со ссылкой на данные переговоров полицейских сообщил о том, что в результате инцидента есть пострадавшие, которые отправлены в больницу.

Теги: стрельба , Калифорния , Штаб-квартира , YouTube
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На территории штаб-квартиры YouTube в США произошла стрельба Общество
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