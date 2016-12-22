На красной ветке метро произошел сбой в движении поездов

На Сокольнической линии Московского метрополитена произошел сбой в движении поездов из-за инцидента с пассажиром. Об этом говорится в сообщении Московского метрополитена в Twitter.

В сообщении не указывается, какой именно инцидент произошел. Как сообщил ТАСС руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев, мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро «Красные Ворота». Отмечается, что поезда едут с увеличенными интервалами от станции «Сокольники» до станции «Парк Культуры».

Позднее движение по этому участку Сокольнической линии было прекращено, а в обратном направлении поезда двигались с увеличенными интервалами. Вскоре поезда начали ходить от станции «Сокольники» до станции «Комсомольская».

В 13:42 мск движение поездов на Сокольнической линии было полностью восстановлено.

Накануне сбой в движении поездов произошел на Люблинско-Дмитровской ветке столичной подземки. Движение поездов было восстановлено через 17 минут.