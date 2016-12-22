В «Союзмультфильме» прокомментировали запуск новой серии «Простоквашино»

Председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила РБК, что на киностудии не ожидали, что новая серия продолжения советского мультфильма «Простоквашино» наберет более 6 млн просмотров в первый день выхода.

«Мы предполагали, что запуск серии будет успешным, но не ожидали, что серия достигнет таких высоких показателей по просмотрам уже в первые часы», — сказала Слащева. По ее словам, 3 апреля в социальной сети «ВКонтакте» серию посмотрели более 3 млн человек, в соцсети «Одноклассники» — почти 3 млн человек.

В июле 2017 года «Союзмультфильм» объявил о съемках продолжения «Простоквашино». Все новые серии мультфильма посвящены памяти актера Олега Табакова, озвучивавшего кота Матроскина. В продолжении персонажа озвучивал сын актера Антон Табаков. Маму Дяди Федора озвучила телеведущая Юлия Меньшова, почтальона Печкина — актер Иван Охлобыстин, голосом певца Гарика Сукачева говорит пес Шарик.

Писатель Эдуард Успенский, автор сценариев для советского мультфильма «Простоквашино» заявил о намерении подать в суд на «Союзмультфильм», так как продолжение было создано без его разрешения. «Это мои герои, права на них я никому не отдавал, и «Союзмультфильм» лезет не в свое дело», — считает Успенский.