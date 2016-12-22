Росгвардия заявила об отсутствии круглосуточной связи ТЦ в Кемерово с МВД

Сотрудники частного охранного предприятия (ЧОП) в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня» не поддерживали круглосуточную связь с отделом полиции. Об этом заявила эксперт-специалист главного управления госконтроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии Светлана Тернова, сообщает «РИА Новости».

«Одним из лицензионных требований при оказании услуг этого вида является наличие круглосуточной связи с дежурной частью органа внутренних дел. У них этого не было. Таким образом, охранник старшей смены этого объекта, который получил информацию о возгорании, сообщил по телефону МЧС, он позвонил на телефон руководителю охраны на этом объекте, но у него не было в обход лицензионных требований связи с дежурной частью полиции», — сказала Тернова.

По словам начальника главного управления государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии генерала-лейтенанта полиции Леонида Веденова, экстренные службы сработали бы оперативнее, если бы ЧОПовцы сообщили о пожаре в правоохранительные органы.

По данным Веденова, в работе ЧОП «Центр защиты», охранявшей «Зимнюю вишню», были выявлены «грубейшие нарушения», в частности, у предприятия отсутствовала лицензия на охрану ТЦ. В связи с этим Росгвардия объявила о проведении проверки более 5 тыс. ЧОПов по всей стране.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка.