Варшава выразила Киеву протест в связи с сожжением флага Польши

Представитель посольства Украины в Варшаве был вызван в МИД Польши, где ему вручили ноту протеста в связи с сожжением польского флага перед посольством страны в Киеве. Об этом сообщает во вторник МИД Польши.

Как рассказал агентству «Интерфакс-Украина» глава киевского управления Национальной полиции Андрей Крищенко, в сожжении флага 2 апреля у посольства Польши участвовали от пяти до семи человек. Их лица были скрыты. К моменту приезда полиции неизвестные скрылись.

«Министерство иностранных дел выразило возмущение по поводу поведения демонстрантов и отсутствия надлежащего ответа со стороны украинских сотрудников службы охраны», — сказано в сообщении МИД Польши. В Варшаве также выразили обеспокоенность тем, что это уже не первый «инцидент с антипольским подтекстом на территории Украины за последние недели».

Представитель посольства Украины, в свою очередь, заверил сотрудников МИД Польши, что Киев осуждает произошедшее.

Отношения Варшавы и Киева осложнились, после того как в феврале в Польше был принят так называемый закон о холокосте. Он ввел уголовную ответственность за обвинения поляков в военных преступлениях в ходе Второй мировой войны. Также тюрьма теперь грозит тем, кто отрицает преступления украинских националистов во время войны. «Закон о холокосте» вызвал критику в Киеве.