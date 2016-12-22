Экс-глава правительства Дагестана сравнил свое дело с «делом Скрипаля»

Бывший врио главы правительства Дагестана Абдусамад Гамидов заявил, что позиция обвинения по его делу напоминает поведение Великобритании в деле об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Позиция обвинения по этому делу сильно напоминает «дело Скрипаля», когда Англия засветила три листочка и на этом основании давит на Россию», — заявил он во время судебного заседания, на котором решался вопрос продления ему ареста. «Мне на нарах делать нечего, обвиняют меня беспочвенно, поэтому обещаю взять на себя еще и убийство Скрипаля, раз меня так или иначе хотят посадить», — добавил Гамидов.

Антикоррупционная кампания в Дагестане началась в январе. Был задержан ряд высокопоставленных чиновников. В частности, врио премьер-министра ​Абдусамад Гамидов, два вице-премьера Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, главный архитектор столицы республики Магомед Гитинов. Общая сумма ущерба от их действий превышает 95 млн руб.