СК возбудил дело против главного архитектора Дербента

СК завел дело о халатности против главного архитектора Дербента Абулферза Ахмедханова. Следствие установило, что он незаконно разрешил ввести в эксплуатацию недостроенные жилые дома

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Управление следственного комитета России (СКР) по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении исполняющего обязанности главного архитектора дагестанского города Дербента Абулферза Ахмедханова. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Дело завели по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Следствие полагает, что Ахмедханов незаконно разрешил ввести в эксплуатацию четыре многоэтажных жилых дома, не подключенных к сетям электроснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения. Эти объекты не были достроены до конца — не доделаны фасады, не завершены внутренние сантехнические работы. Как отмечает «РИА Дербент», на объектах также не были выполнены работы по благоустройству территории.

Следствие установило, что нарушение имело место в 2017 году: тогда главный архитектор Дербента не проверил соответствие представленных компаниями-застройщиками документов требованиям Градостроительного кодекса России и выдал им соответствующее разрешение. Это повлекло «существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества или государства в виде нарушения нормальной управленческой деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений, подрыва их авторитета».

Как сообщили в республиканском СК, в настоящее время следствием ведется закрепление доказательной базы.

Масштабная антикоррупционная кампания в Дагестане началась в январе. В рамках так называемой зачистки органов власти республики было возбуждено более 70 уголовных и более 400 уголовных дел. Для следственных мероприятий в Дагестан прибыли сотрудники центральных аппаратов МВД, ФСБ, СКР и Генпрокуратуры.

Был задержан ряд высокопоставленных дагестанских чиновников. В частности, врио премьер-министра ​Абдусамад Гамидов, два вице-премьера Шамиль Исаев и Раюдин Юсуфов, мэр Махачкалы Муса Мусаев, а также главный архитектор столицы республики Магомед Гитинов. Ущерб только от действий названных лиц оценен в 95 млн руб. Врио главы республики Владимир Васильев в середине марта сообщил, что по итогам прокурорской проверки в различных нарушениях уличены до 100 республиканских руководителей.