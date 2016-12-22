Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой

Бывший министр транспорта Франции (2010–2012), президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани в ходе Московского экономического форума заявил корреспонденту РБК, что «Франция является заложницей своих амбиций».

«Я думаю, что проблема внешней политики Франции заключается в том, что президент Эмманюэль Макрон хочет занять позицию лидера в Европе. В этом случае он не может допустить, что некоторые страны пойдут против Франции», — отметил он.

Мариани считает, что Макрон «вынужден поддерживать действия Великобритании» по массовой высылке российских дипломатов, «несмотря на то, что Франция всегда высказывалась против санкций Запада в отношении России».

«Парадоксально то, что Британия просит нас брать курс на согласованную совместную внешнюю политику, но в то же время выходит из Европейского союза», — заметил экс-министр. По его словам, «если Макрон будет проводить независимую внешнюю политику, то проблемы [у Франции] возникнут не только с Британией и США, но и с рядом европейских стран».

Тьерри Мариани, один из лидеров партии «Республиканцы», известен своей открытой поддержкой России и неоднократными посещениями Крыма и Сирии. Он возглавлял делегацию (девять французских депутатов и один сенатор), которая в июле 2015 года ездила в Крым. В МИД Франции позже объяснили, что эта поездка была личной инициативой политиков.

Мариани до июня 2017 года был депутатом Национального собрания Франции от 11-го заграничного округа (проживающие в странах СНГ и в Азии граждане Франции). На последних выборах в парламент он уступил кандидату от партии REM («Вперед, Республика») Анне Женете.