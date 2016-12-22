Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 57,91 57,27 EUR Нал. 71,21 70,46 USD Бирж. 57,57 +0,09 EUR Бирж. 70,60 -0,13 USD ЦБ. 57,54 +0,25 EUR ЦБ. 70,92 +0,32 EUR/USD 1,23 -0,00 BTC/USD Бирж. 7347,10 +359,90 MOEX 2260,85 +0,19% RTS 1237,15 +0,25% Brent 68,07 +0,74% DJIA 23644,19 -1,90% Nasdaq 6870,12 -2,74% FTSE 7054,08 -0,04%
Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой
Лента новостей
Путин запретил рекламу на квитанциях за услуги ЖКХ 16:30, Общество В МИДе подсчитали проголосовавших на Украине россиян 16:28, Политика Экономисты увидели предпосылки для выхода сферы услуг из застоя 16:20, Экономика Путин прибыл на переговоры с Эрдоганом в президентский дворец в Анкаре 16:15, Политика МОК назвал города-претенденты на Олимпиаду-2026 16:13, Общество Росгвардия анонсировала проверку более 5 тыс. ЧОПов 16:09, Общество В Минобрнауки ответили на призыв главы РАН отменить ЕГЭ 16:05, Общество Президент NEM Foundation покинул свой пост 16:03, Крипто Экс-глава правительства Дагестана сравнил свое дело с «делом Скрипаля» 16:01, Общество КДК открыл дело на Федора Смолова за оскорбления в адрес болельщиков 16:00, Спорт Семь человек погибли в результате ДТП в Египте 15:47, Общество Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой 15:41, Политика В МВД Украины прокомментировали возбуждение Россией дела против Авакова 15:35, Политика Как социальному бизнесу выйти на самоокупаемость 15:33, Партнерский материал Тулеев не планировал возглавить парламент Кемеровской области 15:32, Политика Специалист по криптофинансам: во что инвестировать, если рынок падает 15:24, Крипто Грудинин и Глазьев обсудили «идеологию либерализма» в правительстве 15:21, Экономика Топ-менеджер Hyundai уволилась после обвинений в принуждении к караоке 15:18, Бизнес СК провел обыски в Кемеровском управлении МЧС 15:17, Общество Чем хорошо одиночество и как отвоевать его для себя 15:12, Спецпроект РБК PINK Росгвардия нашла «грубейшие нарушения» в работе ЧОПа в кемеровском ТЦ 15:07, Политика «Союзмультфильм» показал новую серию «Простоквашино» 15:02, Общество Первый замглавы РФПИ вошел в совет директоров Virgin Hyperloop One 15:00, Экономика Россельхознадзор оштрафовал производителя «Баскин Роббинс» на ₽100 тыс. 14:57, Бизнес ФАНО и РАН оценили работу 454 научных организаций 14:51, Общество Курс Verge вырос на 27% за сутки 14:49, Крипто В Совфеде назвали 10 видов вмешательства в выборы президента из-за рубежа 14:37, Политика Россияне и сомалийцы оказались лидерами по натурализации в Финляндии 14:32, Общество
Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой
Политика, 15:41
0
Бывший французский министр назвал высылку дипломатов вынужденной мерой

Бывший министр транспорта Франции (2010–2012), президент ассоциации «Франко-Российский диалог» Тьерри Мариани в ходе Московского экономического форума заявил корреспонденту РБК, что «Франция является заложницей своих амбиций».

«Я думаю, что проблема внешней политики Франции заключается в том, что президент Эмманюэль Макрон хочет занять позицию лидера в Европе. В этом случае он не может допустить, что некоторые страны пойдут против Франции», — отметил он.

Мариани считает, что Макрон «вынужден поддерживать действия Великобритании» по массовой высылке российских дипломатов, «несмотря на то, что Франция всегда высказывалась против санкций Запада в отношении России».

«Парадоксально то, что Британия просит нас брать курс на согласованную совместную внешнюю политику, но в то же время выходит из Европейского союза», — заметил экс-министр. По его словам, «если Макрон будет проводить независимую внешнюю политику, то проблемы [у Франции] возникнут не только с Британией и США, но и с рядом европейских стран».

Тьерри Мариани, один из лидеров партии «Республиканцы», известен своей открытой поддержкой России и неоднократными посещениями Крыма и Сирии. Он возглавлял делегацию (девять французских депутатов и один сенатор), которая в июле 2015 года ездила в Крым. В МИД Франции позже объяснили, что эта поездка была личной инициативой политиков.

Мариани до июня 2017 года был депутатом Национального собрания Франции от 11-го заграничного округа (проживающие в странах СНГ и в Азии граждане Франции). На последних выборах в парламент он уступил кандидату от партии REM («Вперед, Республика») Анне Женете.

Теги: Франция , Эмманюэль Макрон
Главное
Великобритания предсказала «годы вызовов» со стороны России Политика
Материалы по теме
МИД Франции подтвердил визит Макрона в Россию в мае Политика
Макрон пожелал Путину успехов в модернизации России Политика
Макрон отказался посещать российский стенд на книжном салоне в Париже Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.