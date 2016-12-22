Песков отказался комментировать отмену выборов мэра в Екатеринбурге

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отказался комментировать отмену прямых выборов мэра в Екатеринбурге. Об этом сообщает корреспондент РБК.

По словам Пескова, такое решение — «целиком и полностью прерогатива местного законодательного собрания». «Поэтому мы не можем это комментировать», — добавил он.

3 апреля депутаты Законодательного собрания Свердловской области проголосовали за отмену прямых выборов мэра города. Выбирать градоначальника будут не жители, а городская дума. Кандидатов на этот пост будет предлагать конкурсная комиссия.

Мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман предположил, что проект направлен лично против него.

Ройзман победил на выборах в 2013 году, его полномочия истекают в сентябре. Функции мэра Екатеринбурга ограничены — за городское хозяйство и имущество фактически отвечает сити-менеджер, мэр выполняет в основном представительские функции.