Минздрав Белоруссии зафиксировал 40 случаев заболевания корью

У 40 жителей Белоруссии подтверждено заболевание корью. Об этом на пресс-конференции сообщила замначальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава страны Инна Карабан, передает «Беларусь Сегодня».

Больные проживают в трех областях — Гомельской, Гродненской и Брестской.

Заведующая отделением иммунопрофилактики Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Вероника Высоцкая сообщила, что первой заболевшей стала пятилетняя девочка из Волковыска (Гродненская область), мать которой отказалась от вакцинации. Ребенок стал источником распространения заболевания. Вирус, выявленный в городе, ранее не циркулировал в Белоруссии. Высоцкая предположила, что он завезен из Европы.

В Гомельской области вирус завезен из Одесской области (Украина), там зафиксировано 11 подтвержденных случаев. Собственные вирусы в Белоруссии не циркулируют, подчеркнула Высоцкая.

Tut.by сообщает, что в 2016–2017 годах уровень вакцинации от кори составил 98%.

В феврале 2018 года Роспотребнадзор сообщил о вспышке кори в Европе. По данным ведомства, за 2017 год было зафиксировано более 20 тыс. случаев в разных странах. В тройке лидеров по числу заболевших — Италия, Румыния и Украина. Это вчетверо больше, чем годом ранее.