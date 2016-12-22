«Ростех» раскритиковал британский ажиотаж вокруг бомбы «Дрель»

Сотрудник пресс-службы «Ростеха» в разговоре с РБК прокомментировал сообщение британской прессы о связи «дела Скрипаля» и новой российской авиабомбы «Дрель».

В «Ростехе» подчеркнули, что «Дрель» была впервые показана в 2016 году. «Зачем спустя два года поднимается шум в прессе — понятно. Это продолжение информационной кампании против России. Любыми способами нагнетается негативный фон, создается образ врага», — подчеркнули в пресс-службе. «Подобная истерия гораздо опаснее «Дрели» и всех бомб, российских и зарубежных, вместе взятых», — добавили там.

3 апреля британское издание Daily Express заявило, что новая авиабомба «Дрель» — свидетельство агрессии Кремля на фоне «дела Скрипаля».

О том, что на вооружение российской армии в 2018 году поступит «Дрель», в концерне «Техмаш» (входит в «Ростех») сообщили еще в январе. Новости о создании этого боеприпаса появились еще в 2016 году.

Бывший сотрудник ГРУ России Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, и его дочь Юлия были госпитализированы с отравлением неизвестным веществом. Британская сторона заявила, что речь — о разработанном в России нервно-паралитическом веществе «Новичок» и виновницей случившегося «с большой вероятностью» является Россия.