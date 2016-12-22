Система tax free с 10 апреля заработает в городах ЧМ-2018

С 10 апреля граждане иностранных государств смогут получить выплаты по системе возврата НДС tax free в городах, принимающих Чемпионат мира по футболу. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов, сообщает ТАСС.

«С 10 апреля те торговые точки, которые будут участвовать в системе, в рамках тех локаций, пока ограниченных, которые определены, смогут выписывать эти чеки. Соответственно, те иностранные граждане, которые приобретают товары, которые сейчас в системе, смогут получать возврат НДС», — сказал Евтухов.

Он отметил, что рассчитывает на запуск системы по всей России к концу 2018 года. «Думаю, что в конце года будет принято решение, чтобы мы перешли от пилота к работе по всей России», — добавил Евтухов.

Он отметил, что в рамках tax free возврат НДС будет неполным — 10–12% от стоимости товара при сумме покупки от 10 тыс. руб.

В феврале вице-премьер Игорь Шувалов сообщил, что введение системы tax free по всей России может состояться к октябрю 2018 года. По его словам, такое решение примут в том случае, «если данная схема не выявит каких-то узких мест, и будет подтверждено Федеральной налоговой службой (ФТС), что все механизмы четки, что нет никаких дыр, чтобы создавать возможность для неналогового потребления товаров в России».

В марте замглавы ФТС Тимур Максимов сообщил, что tax free заработает в городах, принимающих ЧМ-2018 до начала соревнований. «Раньше заработает, потому что нужно все протестировать до чемпионата мира», — сказал он».

Чемпионат мира по футболу 2018 пройдет в России с 14 июня по 15 июля, матчи пройдут в 11 городах страны.