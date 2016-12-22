Минпромторг начал прием заявок от магазинов на участие в проекте tax free

Министерство промышленности и торговли России в рамках эксперимента по внедрению системы возврата НДС tax free приступило к приему заявок от магазинов в соответствующем пилотном проекте, говорится в поступившем в РБК сообщении ведомства.
«На первых этапах проект будет реализован в Краснодарском крае, Московской области, Москве и Санкт-Петербурге в ограниченном перечне локаций, определенных правительством», — приводятся в сообщении слова главы министерства Дениса Мантурова.
Ведомство принимает заявки на участие в проекте от магазинов, расположенных в этих регионах, с 26 марта. В сообщении ведомства отмечается, что к заявке должна быть приложена справка об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов.
Мантуров отметил, что министерство планирует расширить географию пилотного проекта, включая города-организаторы чемпионата мира по футболу.
То, что система tax free заработает во всех принимающих городах России ЧМ по футболу, заявили 20 марта в Федеральной таможенной службе.
Вице-премьер Игорь Шувалов 12 февраля заявил, что система tax free может заработать в полную силу с октября, если пилотный проект не выявит недостатков. Председатель правительства Дмитрий Медведев, впрочем, отметил, что даже если «дыры обнаружатся», их можно будет «залатать».
Закон, вводящий в России систему tax free, президент Владимир Путин подписал в конце ноября 2017 года.