Шойгу предложил принять пострадавших в «Зимней вишне» детей в суворовцы

Глава Минобороны Сергей Шойгу предложил детям, пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, бесплатно пройти обучения в довузовских учебных учреждениях ведомства, заявила РБК пресс-секретарь министра Россияна Марковская.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу принял решение помочь детям из семей пострадавших при пожаре в торгово-развлекательном центре в г. Кемерово, и предложил ребятам продолжить образование в довузовских учебных заведениях Минобороны России на полном государственном обеспечении», — сообщила она.

Пресс-секретарь добавила, что офицеры кадровых органов Минобороны встретились с родственниками пострадавших, проинформировали их о местах дислокации, учебном процессе и условиях размещения обучаемых. В частности, предложено обучение в кадетских военных училищах, Суворовских и Нахимовском военно-морских училищах, а также пансионе воспитанниц Минобороны. ​

«Родственники двоих ребят уже приняли решение об их поступлении в учебные заведения, в том числе одной девочки, которая будет учиться в пансионе воспитанниц Минобороны России в Москве», — пояснила Марковская.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта в Кемерово унес жизни 64 человек, включая 41 ребенка. Пострадали более 60 человек. По предварительным оценкам, материальный ущерб составил 4 млрд руб. По распоряжению властей Кемеровской области, родственникам будет выдана компенсация в размере 1 млн руб за каждого погибшего. Также выплату пообещали власти Томской области, семья из которой потеряла в пожаре детей. Банки заявили о списании долгов близким жертв трагедии.