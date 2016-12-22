Банки спишут долги близким жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня»

Несколько крупных российских банков заявили о готовности списать долги тех, чьи близкие погибли или пострадали при пожаре в кемеровском ТЦ. По последним данным, в результате ЧП погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Несколько крупных розничных банков, работающих в Кемеровской области, сообщили РБК, что намерены погасить кредиты погибших и пострадавших при пожаре в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня»

В Альфа-банке заявили, что в случае, если среди погибших окажутся клиенты банка, банк простит все долги по кредитам. «Однако на настоящий момент обращений от родственников не поступало», — отметил представитель банка.

ВТБ также намерен проанализировать ситуацию с заемщиками, пострадавшими в Кемерово, и простить их долги, заявил журналистам глава ВТБ Андрей Костин. «Анализируем ситуацию, конечно, простим, но, по крайней мере, должна быть информация», — отметил он.

Задолженность будет списана и в Хоум Кредит Банке. Кроме того, родственники пострадавших уже могут обратиться в банк, добавили в пресс-службе банка, уточнив, что предоставлять какие-либо документы не нужно — банк самостоятельно сопоставит списки пострадавших со своей клиентской базой.

В Россельхозбанке заявили, что, «если выяснится, что на пожаре пострадали клиенты банка, им и их семьям будет оказана поддержка». Представитель Бинбанка рассказал, что если среди пострадавших окажутся его заемщики (а сейчас у банка такой информации нет), то банк готов решить вопрос о списании их задолженности в индивидуальном порядке.

В Сбербанке открыт счет для помощи пострадавшим, а решение о списании долгов семей погибших и пострадавших пока не принято. «На настоящий момент итоговых списков пострадавших нет, и банк продолжает изучать ситуацию», — говорится в ответе пресс-службы банка на запрос РБК.

25 марта в результате пожара в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня», по данным на 27 марта, погибли 64 человека, из них 41 ребенок. Еще 67 человек пострадали. Президент Владимир Путин в связи со случившимся объявил 28 марта днем национального траура.

Практика списания долгов по кредитам семьям погибших в крупных ЧП не нова. В декабре 2016 года многие крупные банки (Сбербанк, ВТБ24, Альфа-банк) объявили, что готовы списать кредиты семьям погибших в авиакатастрофе Ту-154 вблизи Сочи (принадлежавший Минобороны самолет с военными, журналистами и артистами на борту направлялся в сирийскую Латакию).