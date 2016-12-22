Х5 Retail Group купила в Башкирии 99 магазинов «Полушка»

Ритейлер X5 Retail Group объявил о приобретении АО «Уфимский гастроном», соответствующее ходатайство одобрила ФАС, сообщается на сайте компании.

Под управление X5 Retail Group перешли 99 магазинов, ранее работавших под брендом «Полушка» в Башкирии. При этом в собственность ритейлера перешли 59 объектов общей площадью 44,2 тысячи кв. м, остальные достались ему на правах долгосрочной аренды.

Больше всего отошедших X5 Retail Group магазинов (39) находятся в Уфе. В будущем почти все торговые точки планируется интегрировать в торговую сеть «Пятерочка».

В 2017 году выручка X5 Retail Group, управляющей сетями «Перекресток», «Пятерочка», «Карусель», выросла на 25,5%. В феврале компания начала листинг своих глобальных депозитарных расписок на Московской бирже.

