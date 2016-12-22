Комиссаром Совета Европы по правам человека впервые стала женщина

Пост комиссара Совета Европы по правам человека впервые заняла женщина — Дунья Миятович. Она была избрана на январской сессии ПАСЕ, сообщается сайте Совета Европы.

«Я намерена сохранить наследие работы своих предшественников и поддержать способность организации быстро и эффективно реагировать на запросы людей по поводу защиты прав человека. Я считаю, что права человека — универсальны и ни одна страна не должна оставаться вне контроля за их соблюдением», — заявила Миятович.

Новый комиссар избрана на шесть лет. Повторное избрание не допускается. Миятович вступила в свои полномочия с 1 апреля.

Дунья Миятович с 2010 по 2017 год была спецпредставителем ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. До этого она занимала должность директора по телерадиовещанию Управления по регулированию связи в Боснии и Герцеговине (CRA). Также она возглавляла Европейскую платформу регуляторов СМИ (EPRA) и экспертную группу Совета Европы по вопросам свободы выражения мнений и информации. Миятович ​была награждена рядом премий за свою работу в области соблюдения прав человека.

Институт комиссара был учрежден в 1999 году. Предшественниками Миятович на этом посту были Нильс Муйжниекс (2012-2018 годы), Томас Хаммарберг (2006-2012 годы) и Альваро Гил-Роблес (1999-2006 годы).