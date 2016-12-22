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Трамп пристыдил демократов за помехи при назначениях в администрации
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Трамп пристыдил демократов за помехи при назначениях в администрации
Политика, 10:09
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Трамп пристыдил демократов за помехи при назначениях в администрации

Демократическая партия полностью заблокировала или задержала более трети назначений на правительственные посты, кандидаты на посты в котором были выдвинуты президентом США Дональдом Трампом. Об этом он написал в своем Twitter.

«39% моих назначений, включая дипломатов в иностранных государствах, не были подтверждены из-за противодействия и задержек со стороны. Такими темпами понадобится более семи лет, прежде чем мне дадут дать этим замечательным людям начать работать. Такого раньше никогда не было. Возмутительно!». — пожаловался глава государства.

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Противостояние республиканца Трампа и Демократической партии в последний раз обострилось по вопросу о бюджете, который не был принят до марта 2018 года, хотя финансовый год в США начинался в октябре 2017 года. В частности, демократы были против отмены финансовой помощи детям нелегальных иммигрантов и увеличения ассигнований на оборону. согласно предложениям Трампа. Тем не менее, президент из соображений национальной безопасности подписал бюджет, основанный в большей степени на требованиях демократов, хотя расходы на военные нужды в нем были увеличены до требуемых главой государства $700 млрд. В следующий раз Трамп пообещал не подписывать подобный документ.

Теги: Дональд Трамп , Демократическая партия
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