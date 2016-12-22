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Два человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США
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Два человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США
Общество, 08:27
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Два человека погибли при столкновении двух легких самолетов в США
Двое пожарных погибли при столкновении одномоторного самолета Cessna 150, в котором они находились, с более крупным самолетом Cessna 525 на взлетно-посадочной полосе аэропорта Мэрион в американском штате Индиана. Об этом сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

По данным управления по чрезвычайным ситуациям и нацбезопасности по округу Мэдисон, погибшими являются Кайл Хибст и Дэвид Виткампер из пожарного департамента поселения Пайп-Крик на севере Индианаполиса. Оба мужчины были волонтерами в пожарной службе. Хибст помимо этого руководил службой неотложной медицинской помощи. 

В результате инцидента одномоторный самолет развалился на две части и загорелся. Один человек, который находился на борту воздушного судна, скончался на месте ЧП. Еще один погиб при возгорании самолета. 

По данным Федерального управления гражданской авиации США (FAA), во втором самолете Cessna 525 находились пять человек, они не пострадали. Однако самолету ударом пробило хвостовую часть. Перед столкновением он только что приземлился, а одномоторный самолет собирался взлететь.

По данным управления, в аэропорту нет диспетчерской службы, и предполагается, что пилоты самостоятельно сообщают о своих маневрах по радиосвязи.

Национальный совет по безопасности на транспорте США проводит расследование.

Теги: Индиана , Самолет
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