В Биробиджане умер седьмой за две недели пациент психдиспансера

В больнице скончался седьмой пациент Биробиджанского психоневрологического интерната, где произошла вспышка ОРВИ и гриппа, заявила начальник управления по мониторингу, анализу и взаимодействию со СМИ управления по внутренней политике Еврейской автономной области Екатерина Ртищева. Об этом сообщает ТАСС.
«Около 10 подопечных психоневрологического интерната сегодня выпишут из больниц Биробиджана. <...> На фоне радостного события с выпиской есть и печальное известие. Вчера в областной больнице скончалась женщина. Ее состояние резко ухудшилось. Причины смерти устанавливаются», — рассказала она.
По словам Ртищевой, в инфекционную больницу продолжают поступать подопечные интерната с признаками гриппа и ОРВИ. Сейчас, как отметила она, в медицинских учреждениях находятся 74 человека. У большинства состояние здоровья квалифицируется как удовлетворительное, один человек находится в состоянии средней тяжести.
С 15 по 23 марта с диагнозом пневмония скончались четверо подопечных интерната, еще двое умерли 25 и 27 марта. Следователи возбудили уголовное дело по статьям о халатности и об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.