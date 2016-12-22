Землетрясение магнитудой 7,2 произошло близ Папуа — Новой Гвинеи

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло возле берегов Папуа — Новой Гвинеи. Об этом передает Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) США.

По его данным, очаг землетрясения залегал на глубине 10 км. Эпицентр находился в 156 км к юго-западу от города Кокопо, где проживают более 20 тыс. человек. Кроме того, центр сообщает, что на некоторых побережьях страны ожидается цунами, волны могут достигнуть одного метра над уровнем прилива. Также цунами ожидается на Соломоновых островах.

В свою очередь Геологическая служба США (USGS) сообщает, что магнитуда землетрясения в Папуа — Новой Гвинее достигла отметки в 6,9.

К настоящему моменту информации о разрушениях или пострадавших не поступало.

В феврале землетрясение магнитудой 7,5 произошло в 90 км к югу от острова Поргера в Папуа — Новой Гвинее. В результате подземного толчка ​и произошедших после него двух афтершоков погибли 30 человек, еще 300 человек пострадали.