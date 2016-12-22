Медведев передал «Ростеху» акции производителя димедрола и парацетамола

Глава правительства России Дмитрий Медведев распорядился передать акции фармацевтической компании «Мосхимфармпрепараты ОАО им. Н.А. Семашко» государственной корпорации «Ростех». Соответствующий документ опубликован на сайте кабмина.

Как отмечается в документе, передача акций «Ростеху» позволит модернизировать научно-производственные мощности, обеспечить объединение долгосрочными заказами, а также расширить номенклатуру производимых лекарственных препаратов и фармацевтических субстанций.

В августе 2017 года стало известно о том, что дочерняя компания «Ростеха» может получить контроль над фармацевтическим концерном «Мосхимфармпрепараты», который владеет недвижимостью в центре Москвы. Тогда в «дочке» «Ростеха» сообщили РБК, что «Мосхимфармпрепараты» сами обратились с просьбой войти в состав компании «Нацимбио».

Согласно данным на сайте компании, ОАО «Московское производственное химико-фармацевтическое объединение им. Н.А. Семашко» было создано в 1882 году и является старейшим фармацевтическим предприятием. Объединение производит более 100 препаратов, в том числе включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП), в том числе антибиотики, лекарства от туберкулеза, транквилизаторы, витамины, обезболивающие и другие. Среди наиболее известных препаратов — дротаверин форте, димедрол, парацетамол, глицин-МХФП.