Путин и президент Египта обсудили ситуацию в Сирии

Президент России Владимир Путин поздравил Абдель Фаттаха ас-Сиси с победой на выборах президента Египта, сообщает пресс-служба Кремля.

«Подтвержден настрой на дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества в энергетике, промышленности и транспорте», — указано в сообщении.

«С учетом предстоящего в Анкаре трехстороннего саммита Россия — Турция — Иран лидеры обсудили проблематику сирийского урегулирования, а также общую ситуацию на Ближнем Востоке, в частности на палестино-израильском направлении», — говорится в сообщении.

Ранее 2 апреля ЦИК Египта обнародовала окончательные результаты президентских выборов. Действующий глава Египта ас-Сиси набрал 97% голосов. Голосование проходило с 26 по 28 марта. В нем участвовали два кандидата: ас-Сиси и лидер партии «Аль-Гад» Муса Мустафа Муса.

30 марта Путин направил ас-Сиси поздравительную телеграмму.