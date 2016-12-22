Следователи прекратили дело участника перестрелки на Рочдельской

Уголовное преследование бывшего сотрудника КГБ Эдуарда Буданцева, участвовавшего в перестрелке у ресторана Elements, прекращено. Об этом его адвокат Максим Борисов рассказал агентству «Интерфакс».

По словам Борисова, дело прекращено в связи с отсутствием в действиях Буданцева события и состава преступления.

Адвокат уточнил, что постановление о прекращении уголовного дела в отношении Буданцева было вынесено еще в феврале. Расследованием дела занимался в том числе центральный аппарат Следственного комитета России.

29 марта криминальный авторитет Захарий Калашов (Шакро Молодой) был приговорен к девяти годам и десяти месяцам строгого режима по делу о вымогательстве. Его подручные Андрей Кочуйков (Итальянец) и Батыр Бекмурадов получили восемь лет десять месяцев и девять лет четыре месяца строгого режима соответственно. Остальные участники дела Шакро получили сроки до восемь лет четыре месяца лишения свободы.

Перестрелка возле ресторана Elements 14 декабря 2015 года была одним из эпизодов дела Шакро.

Хозяйка ресторана Жанна Ким заключила договор на ремонт помещения с дизайнером Фатимой Мисиковой, которая, по данным следствия, дружила с гражданской женой Шакро и была в близких отношениях с Кочуйковым. Качество ремонта Ким не устроило, она отказалась платить дизайнеру. Шакро распорядился добиться от нее передачи 8 млн руб., как говорится в обвинительном заключении — «под видом погашения якобы образовавшейся задолженности» перед Мисиковой.

14 декабря люди Калашова заблокировали хозяйку ресторана в здании. Она позвала на помощь Буданцева и его помощников. Переговоры завершились перестрелкой, в ходе которой два человека из числа сопровождающих Кочуйкова были убиты, еще семь участников конфликта получили ранения.