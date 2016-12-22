В МИДе обвинили США в санкционной «игре без правил»

Москва опасается, что Вашингтон может ввести экономические санкции против российских активов. Об этом замглавы МИД России Александр Панкин рассказал журналистам, передает «Интерфакс».

«Мы опасаемся (экономических санкций). Но как вы будете противодействовать, если они «бульдозером» давят: захватывают дипсобственность, пошла игра без правил за пределами уже этикета и юридических рамок», — заявил Панкин.

Отвечая на вопрос, будет ли Москва предпринимать что-либо в превентивном порядке, Панкин сказал, что сейчас законодательство позволяет «в любое время» странам вводить санкции. «Как вы можете быть готовым ко всему всегда и везде», — отметил дипломат.

Часть российских дипломатов — 60 работников дипведомств — была выслана из США 31 марта. Вместе с членами семей США покинул 171 человек.

Поводом для высылки российских дипломатов стали обвинения России в причастности к отравлению в британском Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Лондон утверждает, что Скрипали были отравлены боевым нервно-паралитическим веществом российского происхождения. Москва все обвинения отрицает. В ответ Россия приняла решение выслать 60 американских дипломатов и закрыть генконсульство в Санкт-Петербурге.