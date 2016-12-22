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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра
Общество, 15:34
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В Москве объявили желтый уровень опасности из-за сильного ветра

В Москве и Московской области на понедельник, 2 апреля, объявлен желтый уровень погодной опасности в связи с усилением ветра. Порывы могут достигать до 12–17 м/с. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Как сообщает ведомство, столичный регион оказался под влиянием циклона, центр которого перемещается от Белоруссии к Санкт-Петербургу. Воздух в Москве днем прогреется до плюс 8–10 градусов, пройдет небольшой дождь.

Также предупреждение об усилении ветра опубликовано в Twitter столичного МЧС.

По данным синоптиков, температура в Москве и Московской области на этой неделе будет переменчивой. Ожидаются сильные температурные колебания. Температурный максимум ожидается в пятницу, ночью воздух прогреется до плюс 2–7 градусов тепла, а днем до плюс 15 градусов.

Теги: Москва , Погода , ветер
Главное
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