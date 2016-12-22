Синоптики пообещали «несильный дождь» в первый день апреля

Заместитель начальника ситуационного центра Росгидромета Анатолий Цыганков сообщил РБК о «несильном дожде» 1 апреля во второй половине дня в Москве и предстоящей теплой неделе.
«Теплый фронт сейчас идет от Риги, проходит Минск и Брянск и движется в сторону Московской области, поэтому сегодня днем на юге Подмосковья ожидаем до плюс шести градусов. Сегодня ночью будет также плюсовая температура. В Москве сегодня пройдет небольшой дождь, а также ожидается порывистый юго-восточный ветер до 15 м/c», — рассказал синоптик.
По слова Цыганкова, 2 и 3 апреля в столице будет до десяти градусов тепла. «Вообще ожидается теплая неделя, с 5 апреля будет переменная облачность, и может даже до + плюс 15 градусов дойти», — отметил собеседник РБК.
Ранее портал «Метеновости» сообщал, что 1 апреля атмосферное давление в середине дня будет близко к норме — 747 мм рт. ст. (норма — около 760 мм рт. ст.), оно продолжит падать 2 апреля. Относительная влажность воздуха будет повышенной — около 70%.
В начале марта ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил РБК, что теплая весна придет в столичный регион после православной Пасхи 8 апреля.