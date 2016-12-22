Магомеда Магомедова освободили в СИЗО от прогулок

Основателя группы «Сумма» Магомеда Магомедова, подозреваемого в создании преступной группы, мошенничестве и растрате, освободили в СИЗО от прогулок. Об этом сообщила «РИА Новости» заместитель председателя ОНК Москвы Ева Меркачева.

«У Магомеда Магомедова — спортивная травма колена, медики СИЗО пообещали сделать все возможное, чтобы его состояние улучшилось. Пока же он освобожден от обязательной часовой прогулки. Так же ему разрешили иметь в камере трость, которую он взял в СИЗО с собой», — сказала Меркачева.

По словам председателя, медики соберут консилиум и решат, будет ли Магомедову проводиться операция.

Ранее в интервью «Комсомольской правде» Магомедов сообщил, что пока не выходит на прогулки из-за проблем со здоровьем. «Сейчас еще колено подзаживет, на прогулки буду ходить и спортом займусь», — говорил он.

30 марта в офис группы «Сумма» пришли следователи, они провели обыски и задержали Зиявудина Магомедова. По версии СК, братья похитили 2,5 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Зиявудин Магомедов заявил, что своей вины не признает. Защита просила отпустить бизнесмена под залог, но суд в этом отказал.

В рамках дела Магомедовых прошли обыски в 25 регионах России, отчитались в МВД. Основатели «Суммы», по версии властей, похитили деньги, выделенные на возведение объектов инфраструктуры и энергоснабжения.