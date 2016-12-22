При сходе лавины во французских Альпах погиб человек
Общество, 15:40
0
При сходе лавины во французских Альпах погиб человек
В результате схода лавины на французском горнолыжном курорте Шамони погиб один человек. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные жандармерии.
Погибший входил в группу лыжников. Четверо его соратников пострадали. Они госпитализированы.
Мэр Шамони Эрик Фурнье призвал отдыхающих на курорте к максимальной бдительности из-за «очень нетипичных снежных условий».
Associated Press со ссылкой на данные спасателей сообщает, что под снежными завалами могут находиться два человека. Специалисты сверяются со списками лыжников, чтобы убедиться, что никто не пропал.
1 апреля лавина сошла в швейцарских Альпах. Ее жертвами стали пять лыжников.