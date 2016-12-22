В Ростове-на-Дону закрыли детский центр после проверки безопасности

В центре Ростова-на-Дону закрыли детский развлекательный центр ООО «Музей чудес «Джоуль парк» площадью 1200 кв. м из-за нарушений пожарной безопасности. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Ростовской области.

По его словам, стены и напольное покрытие центра сделаны из горючих материалов, здание не оборудовано освещением путей эвакуации в случае пожара, также нет противопожарных преград между помещениями детского центра. После обращения прокурора суд постановил закрыть детский центр. Сроки устранения нарушений будут озвучены позднее.

Массовые проверки пожарной безопасности в России начались после трагедии в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». Противопожарная сигнализация не сработала и огонь быстро распространился по зданию. Погибли 64 человека, включая 41 ребенка.

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По словам источника РБК в МЧС, причиной возгорания стало короткое замыкание силового кабеля. Ранее государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев заявлял, что некоторые предприятия используют надзорные каникулы для ухода от проверок.