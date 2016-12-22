В МЧС рассказали о схемах ухода предприятий от проверок

Некоторые бизнес-структуры используют надзорные каникулы для ухода от проверок. Об этом сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС Ринат Еникеев, передает ТАСС.
«Отдельные структуры, в буквальном смысле используя лазейки в законодательстве, искусственно создают ситуацию, когда отсутствуют правовые основания для проведения надзорных мероприятий, уходят от ответственности за нарушения установленных требований», — сказал он.
По словам Еникеева, используются преимущественно переход на упрощенные системы налогообложения, дробление крупных предприятий на псевдо микро- и малые предприятия, выплаты зарплат сотрудникам по серой схеме.
Он добавил, что уведомление о предстоящей проверке позволяет недобросовестным организациям подготовиться к ним. Компании на время освобождают эвакуационные пути, открывают пожарные выходы, включают пожарную сигнализацию и приводят количество посадочных мест к нормативному значению. «В результате создается иллюзия удовлетворительного противопожарного состояния», — пояснил инспектор. В качестве примера он привел подмосковный ТЦ «Щелково», работа которого была приостановлена.
«Надо идти по пути нормального цивилизованного отношения к человеческой жизни и собственности. В последнее время предпринят ряд серьезных шагов в этом направлении при одновременном снижении административной нагрузки на бизнес», — подчеркнул Еникеев.
25 марта в Кемерово загорелся торговый центр «Зимняя вишня». Жертвами пожара стали 64 человека — 41 ребенок и 23 взрослых. Установлено, что одной из причин гибели большого числа людей стало нарушение правил безопасности. Аварийные выходы были заблокированы, а системы оповещения и пожаротушения не работали.