Песков пообещал не оставить без внимания закрытие торгпредства в Лондоне

Если торговое представительство России в Великобритании закроют, это не останется без ответа. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.
«В Москве самым пристальным образом анализируется каждый недружественный шаг, и он находит ответ», — заявил Песков. «Без внимания никто такие шаги не оставит», — добавил он.
О планах Великобритании закрыть российское торгпредство 31 марта сообщила The Telegraph. Его, по данным издания, считают «логовом шпионов».
Закрытие торгового представительства может стать очередным шагом в рамках «дела Скрипаля».
Экс-офицер ГРУ России Сергей Скрипаль, получивший убежище в Великобритании, 4 марта был госпитализирован с отравлением неизвестным веществом. Великобритания обвинила в случившемся Россию. Власти Британии обвинили Россию в причастности к отравлению. После этого ряд стран выслал российских дипломатов, Россия ответила аналогичными мерами.