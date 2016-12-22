Путин обсудил с Эрдоганом подготовку к совместному саммиту с Ираном

Президент Владимир Путин обсудил с президентом Турции Реджепом Эрдоганом подготовку к саммиту России, Турции и Ирана — стран-гарантов зон деэскалации в Сирии, сообщает пресс-служба Кремля.

В начале апреля в Анкаре пройдет заседание Совета сотрудничества высшего уровня между Россией и Турцией, а также второй саммит государств — гарантов астанинского процесса по урегулированию в Сирии — в последнем также участвует Иран, говорится в сообщении.

В ходе разговора Эрдоган выразил соболезнования в связи с гибелью людей при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово 25 марта. Он передал слова поддержки семьям погибших.

Вице-премьер Турции Бекир Боздаг заявил, что саммит России, Ирана и Турции пройдет в Стамбуле 4 апреля, сообщала в середине марта турецкая газета Habertürk.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, глава российского МИДа Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мухаммад Джавад Зариф 16 марта провели встречу в Астане, на которой обсудили достигнутые за год работы итоги «астанинского процесса» по урегулированию в Сирии. По словам Лаврова, за год работы удалось снизить насилие «на земле», восстановить доверие между конфликтующими сторонами и облегчить гуманитарную ситуацию. Он также говорил о запланированных на 4 апреля переговорах лидеров трех стран.

На встрече министров обсуждалась работа четырех зон деэскалации. Иран, Турция и Россия создали их по согласованию с властями Сирии и оппозицией в 2017 году — в Восточной Гуте (пригород Дамаска), на юге страны, в районе города Хомс и в провинции Идлиб, а также в частях соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама. Ситуация в Восточной Гуте, которая находится под контролем противостоящим Асаду силам, обсуждалась на встрече отдельно.