Посылка уцелела после столкновения дрона с домом в Бурятии

В Бурятии содержимое посылки, которую пытался доставить квадрокоптер, предназначенный для «Почты России», осталось в сохранности, дом не пострадал. Об этом «РИА Новости» сообщил представитель правительства Бурятии.
Ранее стало известно, что беспилотник разбился во время тестовой доставки посылки из Улан-Удэ в село Тарбагатай Тарбагатайского района республики, находящееся в 70 км от места запуска.
В сообщении компании-производителя аппарата «Рудрон/Экспедитор 3М», поступившем в РБК, сообщалось о нештатном отключении электронного оборудования при запуске дрона. «Причины неисправности будут установлены после расшифровки телеметрических данных. Тестовый запуск БПЛА переносится. О новой дате будет объявлено дополнительно», — отмечалось в сообщении.
По словам организаторов запуска, причиной аварии стали многочисленные точки Wi-Fi, которые нарушили траекторию полета квадрокоптера.