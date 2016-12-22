Власти Нигерии выделили $1 млрд на борьбу с боевиками «Боко Харам»

Правительство Нигерии одобрило выделение более $1 млрд со счета золотовалютного фонда страны для борьбы с террористической группировкой «Боко Харам» (запрещена в России). Об этом сообщает Reuters

По данным агентства, эти средства страна получила за счет выручки от реализации нефти.​ «Мы удовлетворены достижениями федерального правительства в повстанческой войне и в этом ключе губернаторы штатов одобрили сумму в $1 млрд из счета федерального правительства для нашей борьбы», — заявил губернатор штата Эдо Годуин Обасеки.

Нигерия часто подвергается атакам со стороны террористической организации «Боко Харам». Так, в конце ноября в результате атаки смертника из группировки в нигерийской мечети погибли не менее 50 человек.