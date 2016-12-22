Власти Нигерии выделили $1 млрд на борьбу с боевиками «Боко Харам»

По данным агентства, эти средства страна получила за счет выручки от реализации нефти. «Мы удовлетворены достижениями федерального правительства в повстанческой войне и в этом ключе губернаторы штатов одобрили сумму в $1 млрд из счета федерального правительства для нашей борьбы», — заявил губернатор штата Эдо Годуин Обасеки.
Нигерия часто подвергается атакам со стороны террористической организации «Боко Харам». Так, в конце ноября в результате атаки смертника из группировки в нигерийской мечети погибли не менее 50 человек.
«Боко Харам» (в переводе с языка джиуса — «западное образование — грех») — радикальная исламистская группировка, в 2015 году присягнувшая запрещенной в России организации «Исламское государство». Выступает за введение шариата во всей Нигерии и искоренение западного образа жизни.