Александр Бастрыкин (Фото: Следственный комитет Российской Федерации)

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу в Кемерово и почтил память погибших при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня». Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале комитета.

Бастрыкин пообщался с местными жителями и заверил их, что следователи проведут тщательное и объективное расследование трагедии.

Пожар в «Зимней вишне» начался днем 25 марта и был потушен только на следующий день. Жертвами возгорания стали 64 человека, включая более 40 детей. Пожарная сигнализация в здании не сработала. На встрече с президентом Владимиром Путиным Бастрыкин назвал маловероятной версию поджога в торговом центре.

Видео: gorlovepapa • / instagram

Генеральный директор компании-собственника «Зимней вишни» была арестована 31 марта до 25 мая, ее подозревают в совершении преступления по ч. 3 ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Следствие также предъявило обвинение начальнику Инспекции Госстройнадзора Танзали Комковой по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Следствие считает, что Комкова не приняла мер по пресечению эксплуатации здания «Зимней вишни» без разрешения на строительство.