Акции ДВМП упали на 20% на фоне ареста Магомедовых

Бумаги компаний, входящих в группу «Сумма», на торгах в понедельник начали снижаться на фоне ареста ее владельца Зиявудина Магомедова. Сильнее всего упали котировки акций транспортной группы Fesco — на 20%, потеряв 4 млрд руб.

Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и «Трансконтейнера», входящих в группу «Сумма», на торгах Московской биржи снизились в цене. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

К 10:40 мск акции ДВМП снизились на 19,4%, до 5,4 руб. за шт., НМТП — на 3,7%, до 7,49 руб. Бумаги «Трансконтейнера» стали дешевле на 4,7%, до 4715 руб. за акцию.

К 11:40 мск «Трансконтейнер» и НМТП почти отыграли утреннее падение. Котировки компаний практически приблизились к уровню пятничного закрытия. А вот акции ДВМП пока так и остались на уровне 5,4 руб. за 1 шт.

В утреннем отчете «Уралсиб Кэпитал» отмечает, что из-за ареста Магомедова «новости, связанные с фундаментальными показателями, теперь отходят на второй план, а сообщения, относящиеся к судебному процессу, будут оказывать определяющее влияние на котировки транспортных компаний, долями в которых владеет «Сумма».

31 марта владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы. Их подозревают в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Главу входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб. Все трое своей вины не признают.