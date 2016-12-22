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Акции ДВМП упали на 20% на фоне ареста Магомедовых
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Акции ДВМП упали на 20% на фоне ареста Магомедовых
Дело братьев Магомедовых, 10:52
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Акции ДВМП упали на 20% на фоне ареста Магомедовых
Бумаги компаний, входящих в группу «Сумма», на торгах в понедельник начали снижаться на фоне ареста ее владельца Зиявудина Магомедова. Сильнее всего упали котировки акций транспортной группы Fesco — на 20%, потеряв 4 млрд руб.
Зиявудин Магомедов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Акции Дальневосточного морского пароходства (ДВМП, головная компания группы Fesco), Новороссийского морского торгового порта (НМТП) и «Трансконтейнера», входящих в группу «Сумма», на торгах Московской биржи снизились в цене. Об этом свидетельствуют биржевые данные.

К 10:40 мск акции ДВМП снизились на 19,4%, до 5,4 руб. за шт., НМТП — на 3,7%, до 7,49 руб. Бумаги «Трансконтейнера» стали дешевле на 4,7%, до 4715 руб. за акцию.

К 11:40 мск «Трансконтейнер» и НМТП почти отыграли утреннее падение. Котировки компаний практически приблизились к уровню пятничного закрытия. А вот акции ДВМП пока так и остались на уровне 5,4 руб. за 1 шт.

Группа стала группировкой: за что арестовали братьев Магомедовых
Общество

В утреннем отчете «Уралсиб Кэпитал» отмечает, что из-за ареста Магомедова «новости, связанные с фундаментальными показателями, теперь отходят на второй план, а сообщения, относящиеся к судебному процессу, будут оказывать определяющее влияние на котировки транспортных компаний, долями в которых владеет «Сумма».

31 марта владельцы группы «Сумма» братья Зиявудин и Магомед Магомедовы были арестованы. Их подозревают в создании преступного сообщества и хищении из бюджета 2,5 млрд руб., выделенных на строительство объектов инфраструктуры. Главу входящей в группу компании «Интекс» Артура Максидова заподозрили в хищении 668,9 млн руб. Все трое своей вины не признают.

Как прошел арест братьев Магомедовых. Фоторепортаж Еще 8 фото
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Теги: Зиявудин Магомедов , Магомед Магомедов , акции
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