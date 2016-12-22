На Крымском мосту начали устанавливать шумозащитные экраны

Строители начали установку шумозащитных экранов высотой от трех до шести метров на участках Крымского моста, которые прилегают к берегам Керченского пролива. Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на замначальника ФКУ «Упрдор «Тамань» Росавтодора Кайрата Турсунбекова.

По его словам, шумозащитные экраны также установят вдоль мостового сооружения со стороны Азовского моря на участке протяженностью более 700 м от берегов Таманского полуострова. Кроме того, экраны будут установлены со стороны мыса Ак-Бурун на участке протяженностью более 1,3 км от берега Керченского пролива.

Экраны представляют из себя несущие металлические стойки с трехслойными шумозащитными панелями. Их каркас сделан из нержавеющей стали, шумозащитные элементы выполнены из минераловатных плит, устойчивых к неблагоприятным погодным условиям и возгоранию. Пока речь идет об установке шумозащиты на автомобильной части моста, в дальнейшем они будут установлены и на железнодорожной части сооружения.

Строители 23 марта начали укладывать асфальт на последних участках Крымского моста. Работы планируется окончить к апрелю, в мае по автомобильной части моста должны запустить движение.