Правительство распределило 6,1 млрд руб. на развитие российских автодорог

Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном распределении межбюджетных трансферов в размере 6,1 млрд руб. на развитие автодорог регионального, межмуниципального и местного назначения. Оно опубликовано на сайте правительства России.

Документ был внесен Министерством транспорта. Бюджетные средства получат 30 субъектов страны, они будут предоставлены в рамках проектов «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» и «Безопасные и качественные дороги» государственной программы «Развитие транспортной системы».

Восемь субъектов получат 2,1 млрд руб. на реализацию особо важных проектов для социально-экономического развития, еще 2,5 млрд руб. уйдет 14 субъектам на приведение в порядок, развитие и увеличение пропускной способности дорог. Еще 1,3 млрд руб. получат пять субъектов на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автодорог, а также на ремонт уникальных дорожных искусственных сооружений. Кроме того, 0,2 млрд руб. предоставят восьми субъектам на финансирование дорожной деятельности в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги».

В конце марта Росавтодор разработал новый регламент ремонта дорог и оповещения об этом водителей. Согласно документу автомобилисты должны будут снижать скорость при подъезде к ремонтируемому участку дороги. При долгосрочном ремонте автомагистрали зона предупреждения должна быть организована за 500–700 м до ремонтируемого участка, на однополосной дороге — за 50–300 м. Длина зоны — от 20 до 600 м.

В конце февраля правительство расширило перечень федеральных автодорог, добавив трассу Краснодар — Славянск‐на‐Кубани — Темрюк — автомобильная дорога А‐290 Новороссийск — Керчь. Меры были приняты для обеспечения проезда автомобилей к мосту через Керченский пролив по кратчайшему пути. Протяженность дороги составляет около 152 км, ширина — от двух до четырех полос.