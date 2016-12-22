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Alibaba доведет свою долю в китайском сервисе доставки еды до 100%
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Alibaba доведет свою долю в китайском сервисе доставки еды до 100%
Бизнес, 08:58
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Alibaba доведет свою долю в китайском сервисе доставки еды до 100%

Интернет-корпорация Alibaba Group объявила о покупке китайского сервиса по доставке еды Ele.me. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление корпорации.

До объявления о покупке всего пакета Alibaba Group и ее дочерняя компания Ant Small & Micro Financial Services Group владели примерно 43% акций Ele.me. Стоимость всего сервиса целиком оценивается в $9,5 млрд.

После покупки Ele.me будет работать под собственным брендом, но объединит некоторые функции с основанной Alibaba Group компанией Koubei, которая специализируется на создании сообществ для коллективных закупок продуктов по сниженным ценам, организовывает их доставку на дом и продает билеты в кинотеатры. Исполнительным директором Ele.me станет вице-президент Alibaba Group Ван Лэй. Основатель сервиса доставки еды Чжан Шухао станет председателем правления компании и спецсоветником по новым розничным стратегиям в Alibaba Group.

В августе 2017 года Ele.me приобрел китайский сервис по доставке еды Baidu Deliveries, которым ранее владела одноименная веб-компания, создавшая крупнейшую в КНР поисковую систему. В ноябре 2017 года Alibaba Group приобрела 36% акций компании Sun Art, которая оперирует 400 гипермаркетами «Ашан» и супермаркетами RT-Mart в Китае. На покупку пакета акций интернет-корпорация потратила около $2,9 млрд.

Теги: Alibaba Group , Китай , Доставка еды
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