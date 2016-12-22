СМИ сообщили о взрыве автомобиля в Киеве

В ночь на 2 апреля в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает «Киев оперативный».

Инцидент произошел близ дома 40 по улице Ахматовой. О пострадавших не сообщается. На месте взрыва находятся сотрудники ГСЧС и полиции, его причина выясняется.

На видео очевидца, опубликованном на YouTube-канале издания, виден горящий автомобиль и машина экстренных служб.

Видео: Аккаунт Kyiv Operativ / Youtube

В Киеве 7 марта очевидцы сообщили о взрывах гранат близ метро «Лесная». Осколком боеприпаса был ранен один человек, от взрыва полностью сгорел автомобиль. Гранаты взорвали двое неизвестных.