СМИ сообщили о взрыве автомобиля в Киеве
Украинский кризис, 07:33
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СМИ сообщили о взрыве автомобиля в Киеве
В ночь на 2 апреля в Киеве взорвался автомобиль Volkswagen, сообщает «Киев оперативный».
Инцидент произошел близ дома 40 по улице Ахматовой. О пострадавших не сообщается. На месте взрыва находятся сотрудники ГСЧС и полиции, его причина выясняется.
На видео очевидца, опубликованном на YouTube-канале издания, виден горящий автомобиль и машина экстренных служб.
В Киеве 7 марта очевидцы сообщили о взрывах гранат близ метро «Лесная». Осколком боеприпаса был ранен один человек, от взрыва полностью сгорел автомобиль. Гранаты взорвали двое неизвестных.